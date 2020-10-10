В Турции назвали «превращающие» жир в мышцы «суперпродукты»

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Одним из главных правил для роста мышечной массы является соблюдение принципов здорового питания. В этом могут помочь «суперпродукты», которые способствуют быстрому формированию рельефа тела и поддержанию жирового баланса в организме.

По мнению авторов турецкого издания Sabah , хорошим пищевым дополнением к тренировкам станут бананы, которые отличаются питательностью. Однако не стоит забывать, что они содержат много сахара. Необходимо обратить внимание и на лосося, являющегося одним из ключевых катализаторов роста мышц.

К «суперпродуктам» авторы отнесли содержащий большое количество белка творог, богатый клетчаткой, витаминами, протеинами и минералами овёс, ускоряющий метаболизм рыбий жир и сладкий картофель, являющийся источником витаминов A и C, а также калия, рибофлавина, меди, пантотетической и фолиевой кислоты.

На завтрак, после похода в зал или между приёмами пищи рекомендуется употреблять ананасы, так как они содержат фермент бромелаин, расщепляющий белок. Кроме того, этот фрукт способен уменьшать воспаление в мышцах после тренировок.

Повлиять на рост мышечного объёма способен шпинат, а миндаль выступает в качестве важного источника белков и жиров, витамина E и антиоксидантов.

Авторы добавили, что усталость после занятий спортом поможет снять шоколадное молоко.

Как писал NEWS.ru, испанские учёные из Университета Наварры заявили, что фастфуд, жареное мясо и другая подвергшаяся ультраобработке пища провоцируют раннее старение. Врач-диетолог Елена Соломатина подтвердила, что термически обработанные в масле продукты разрушают соединительный белок и приводят к дряблости кожи. Она назвала продукты с обратным эффектом.