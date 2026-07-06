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06 июля 2026 в 17:08

Ошибка, которую делают все: редкая смена постельного белья тихо портит здоровье ночью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чистая на вид постель не всегда означает безопасную. Уже за несколько ночей ткань впитывает пот, частицы кожи и пыль, а вместе с ними в ней начинают активно размножаться пылевые клещи и бактерии.

Врачи советуют менять постельное белье хотя бы раз в неделю. При болезнях — еще чаще, каждые 3–4 дня. Зимой интервал можно немного увеличить, но не больше десяти дней. Наволочки лучше стирать чаще всего, особенно при проблемной коже. Важно не только менять белье, но и стирать его при температуре от 60 градусов, чтобы уничтожить микробы, и хорошо просушивать.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что при регулярной смене белья кожа стала спокойнее и чище. Дополнительно она советует каждое утро проветривать постель, просто откидывая одеяло — это снижает влажность и делает среду менее комфортной для клещей.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.

Проверено редакцией
бактерии
клещи
постельное белье
кожа
влажность
Марина Макарова
М. Макарова
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