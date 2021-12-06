Назван идеальный продукт для очищения организма и снижения веса

Назван идеальный продукт для очищения организма и снижения весаДиетолог Кораблёва назвала творог идеальным продуктом для очищения организма и похудения
Ежедневное употребление творога позволит укрепить кости, оздоровить печень, усилить мышцы и нормализовать сон. Кроме того, творог помогает похудеть. Об этом в интервью РИА Новости рассказала диетолог Ольга Кораблёва.
По словам специалиста, творог
При этом 100 граммов творога жирностью 9% содержат всего 169 калорий и 16 граммов белка. Это позволяет достичь быстрого насыщения и не переедать.
Скорее всего, с творогом в меню вы съедите даже меньше пищи, чем обычно, — отметила Кораблёва.
Она также отметила, что у постоянных потребителей фастфуда клетки печени постепенно превращаются в жировую ткань. Справиться с этим также поможет творог.
Творог содержит аминокислоту митеонин, которая в целом позитивно влияет на жировой обмен, кроме того, снижает плохой холестерин в крови, — резюмировала эксперт.
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