Назван идеальный продукт для очищения организма и снижения веса

Ежедневное употребление творога позволит укрепить кости, оздоровить печень, усилить мышцы и нормализовать сон. Кроме того, творог помогает похудеть. Об этом в интервью РИА Новости рассказала диетолог Ольга Кораблёва.

По словам специалиста, творог содержит аминокислоты триптофаны, которые помогают избавиться от бессонницы, тревожности и депрессии. Также в продукте много кальция и фосфора, они уберегут от проблем с зубами, укрепят кости и придадут свежий вид волосам и ногтям.

При этом 100 граммов творога жирностью 9% содержат всего 169 калорий и 16 граммов белка. Это позволяет достичь быстрого насыщения и не переедать.

Скорее всего, с творогом в меню вы съедите даже меньше пищи, чем обычно, — отметила Кораблёва.

Она также отметила, что у постоянных потребителей фастфуда клетки печени постепенно превращаются в жировую ткань. Справиться с этим также поможет творог.

Творог содержит аминокислоту митеонин, которая в целом позитивно влияет на жировой обмен, кроме того, снижает плохой холестерин в крови, — резюмировала эксперт.

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