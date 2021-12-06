Россиянам назвали три верных способа похудеть к Новому году

Некоторые граждане хотят сбросить лишний вес перед новогодними праздниками. Как предупредил доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, без последствий для организма можно похудеть не более чем на 3 килограмма. При этом необходимо следовать некоторым правилам. Об этом диетолог рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

По словам врача, для эффективного снижения веса следует полноценно спать и совершать ежедневные прогулки минимум по полчаса.

Если сна не хватает, невозможно похудеть даже тогда, когда это очень надо. Мотивы гаснут, смысл гаснет, ну и расщепление жира тоже гаснет, — объяснил Гинзбург.

Также очень важно отказаться от сладкого, исключить из рациона «плохие» жиры, то есть выпечку, чипсы и мороженое, и заменить мясо рыбой.

Хлеб не белый, а серый или ржаной, цельнозерновой. Крупы — не рис, а гречка и овсянка. Чем больше ты съешь ягод, фруктов, зелени и овощей, тем лучше. Орехи в это время — одну-две столовые ложки, если смесь орехов, — добавил врач.

При этом Гинзбург подчеркнул, что во время диеты не следует изнурять себя голодом.

Ранее английский диетолог Грейми Томильсон назвал способ сбросить лишний вес, не отказывая себе в любимых блюдах. Для этого нужно всего лишь уменьшить порции.