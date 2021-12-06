Россиянам назвали три верных способа похудеть к Новому году

Россиянам назвали три верных способа похудеть к Новому годуДиетолог Гинзбург назвал три способа похудеть перед Новым годом
Некоторые граждане хотят сбросить лишний вес перед новогодними праздниками. Как предупредил доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, без последствий для организма можно похудеть не более чем на 3 килограмма. При этом необходимо следовать некоторым правилам. Об этом диетолог рассказал в интервью телеканалу «Звезда».
По словам врача, для эффективного снижения веса
Если сна не хватает, невозможно похудеть даже тогда, когда это очень надо. Мотивы гаснут, смысл гаснет, ну и расщепление жира тоже гаснет, — объяснил Гинзбург.
Также очень важно отказаться от сладкого, исключить из рациона «плохие» жиры, то есть выпечку, чипсы и мороженое, и заменить мясо рыбой.
Хлеб не белый, а серый или ржаной, цельнозерновой. Крупы — не рис, а гречка и овсянка. Чем больше ты съешь ягод, фруктов, зелени и овощей, тем лучше. Орехи в это время — одну-две столовые ложки, если смесь орехов, — добавил врач.
При этом Гинзбург подчеркнул, что во время диеты не следует изнурять себя голодом.
Ранее английский диетолог Грейми Томильсон назвал способ сбросить лишний вес, не отказывая себе в любимых блюдах. Для этого нужно всего лишь уменьшить порции.