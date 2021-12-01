Диетолог рассказал, как похудеть без отказа от любимых блюд

Английский диетолог Грейми Томильсон назвал способ сбросить лишний вес, не отказывая себе при этом в любимых блюдах. Для этого нужно всего лишь уменьшить порции, приводит совет доктора The Sun.

Иногда блюда кажутся небольшими, уверяет врач, но калорий в них может содержаться гораздо больше, чем необходимо организму. В качестве примера диетолог привёл пиццу с пепперони марки Domino's. Стандартная пицца этой марки содержит 678 калорий, а большая — 1923.

Иногда вместо того, чтобы один раз нарушить вашу диету, можно просто уменьшить размеры порций ультракалорийных продуктов и напитков, — дал простой совет Томильсон.

По словам врача, увеличению веса способствует именно переедание. Поэтому придерживаться строгих ограничений в еде нет смысла, если только речь не идёт о её количестве.

Ранее нутрициолог Ирина Степная рассказала, что ежедневное употребление ананаса поможет бороться с лишним весом и будет способствовать более эффективному похудению. При этом следует знать меру. Кроме того, продукт противопоказан людям с определёнными проблемами со здоровьем.