Диетолог рассказал, как похудеть без отказа от любимых блюд

Английский диетолог Грейми Томильсон назвал способ сбросить лишний вес, не отказывая себе при этом в любимых блюдах. Для этого нужно всего лишь уменьшить порции, приводит совет доктора The Sun.
Иногда блюда кажутся небольшими,
Иногда вместо того, чтобы один раз нарушить вашу диету, можно просто уменьшить размеры порций ультракалорийных продуктов и напитков, — дал простой совет Томильсон.
По словам врача, увеличению веса способствует именно переедание. Поэтому придерживаться строгих ограничений в еде нет смысла, если только речь не идёт о её количестве.
Ранее нутрициолог Ирина Степная рассказала, что ежедневное употребление ананаса поможет бороться с лишним весом и будет способствовать более эффективному похудению. При этом следует знать меру. Кроме того, продукт противопоказан людям с определёнными проблемами со здоровьем.