Эксперт назвал идеальное лакомство для похудения

Ежедневное употребление ананаса поможет бороться с лишним весом и будет способствовать более эффективному похудению. При этом следует знать меру. Кроме того, продукт противопоказан людям с определёнными проблемами со здоровьем. Об этом в интервью РИА Новости рассказала нутрициолог Ирина Степная.

По словам Степной, в ананаса содержится большое количество витаминов группы В, С, А и микроэлементов - железа, магния, кальция.

Я советую есть ананас людям, желающим улучшить работу кишечника, тем, кто страдает метеоризмом и запорами, - рекомендовала нутрициолог.

Она также рекомендовала желающим похудеть добавлять в свой рацион ананас, но не более 150 граммов в день.

Лучше его есть с молочными продуктами, так вы получите диетический ужин и полный набор полезных микроэлементов для красоты и здоровья, - подчеркнула эксперт.

При этом Степная сообщила, что ананас противопоказан людям с аллергией и страдающим гастритом и язвой желудка.

Ранее диетолог Лапина назвала кефир самым полезным кисломолочным продуктом. По словам специалиста, так можно считать, поскольку кефир содержит и белки, и жиры, и микроэлементы.