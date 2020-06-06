Испугался – заразился: доктор Мясников назвал страх причиной коронавируса

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Страхи и тревоги являются фактором, который способствует заражению человека коронавирусной инфекцией. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, боязнь болезни, как и любые другие переживания, ослабляет организм перед угрозой инфекции.

Стресс тратит твои гормоны, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. <...> Когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет, — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Теледоктор отметил, что эта гипотеза подтверждена экспериментами на крысах: запуганные грызуны болели чаще и дольше, чем те, которые не были подвержены стрессу.

Ранее врач уже предостерегал людей от панических настроений и призывал не искать коронавирус в каждом чихе. Мясников объяснял это тем, что люди «смертны по факту своего существования». При этом, по мнению медика «кому положено — всё равно умрут».

Такая позиция вызвала широкий общественный резонанс. Оппоненты доктора напомнили, что тот возглавляет информационный центр по коронавирусу, поэтому должен быть более корректен в формулировках. Как писал NEWS.ru, в Интернете вскоре появилась петиция с требованием отстранить Мясникова от телеэфира.