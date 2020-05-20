Мясников объяснил свои слова о неизбежности коронавируса

https://static.news.ru/photo/8519c84c-9a89-11ea-b42f-fa163e074e61_660.jpg Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

Врач и телеведущий Александр Мясников остался недоволен тем, как в обществе отреагировали на его слова о том, что «кому положено умереть — всё равно умрут» от коронавируса. По его словам, слова «мы все переболеем» не были призывом сдаваться под натиском эпидемии .

Теледоктор подчеркнул, что речь шла, прежде всего, о панических настроениях людей и о том, что не следует в каждом чихе искать коронавирусв. Даже если ОРЗ и вызвано коронавирусом, то не нужно паниковать, отметил он.

Ситуация такова, что мы все так или иначе им переболеем — это наш путь к достижению коллективного иммунитета, что в подавляющем числе случаев эта болезнь протекает легко или вовсе бессимптомно, — написал Мясников в Telegram.

Также Мясников отметил, что не нужно тратить силы и разрушать психику паникой, кроме того, «мы все смертны по факту своего существования».

Он, кроме прочего, указал на то, что от коронавируса умирают меньше, чем от всех привычных заболеваний, и призвал радоваться жизни, не омрачая её тревогами.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мясников выразил готовность заразиться инфекций, так как это, по его словам, лучше всякой вакцины.