Петиция с требованием изгнать доктора Мясникова с ТВ появилась в Интернете

https://static.news.ru/photo/a050d762-a804-11ea-a457-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

В Интернете появилась петиция с требованием запретить доктору и телеведущему Александру Мясникову вести программу о здоровье на ТВ и радио. По мнению авторов инициативы, он не помогает россиянам беречь здоровье, а лишь ведёт активную провластную пропаганду.

Петиция размещена на сайте Change.org. В ней сказано, что Мясников неоднократно делал «антинародные и оскорбительные» заявления.

Несколько таких случаев авторы заявления предпочти упомянуть отдельно. В частности, в мае доктор сказал, что у россиян якобы есть «генетический код народа-победителя». Кроме того, он назвал «святыми для любого государства» президента и флаг России.

Общественный резонанс вызвал также совет теледоктора, «не паниковать и не искать в каждом чихе коронавирус». Мясников высказал мнение, что «кому положено умереть — всё равно умрут».

Врач-кардиолог Александр Мяников является главврачом больницы имени М.Е. Жадкевича в Москве, возглавляет информационный центр по коронавирусу и ведёт передачу о здоровье на телеканале «Россия 1».

Одним из последних его нашумевших высказываний, как писал NEWS.ru, стало утверждение, что человека можно лишить жизни за оскорбления. Врач также заявил, что помог бы даже другу спрятать тело, если бы его попросили.