Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления

https://static.news.ru/photo/301ee84c-a00e-11ea-9dac-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov.ru/instagram.com

Главврач одной из московских больниц Александр Мясников стал гостем YouTube-шоу телеведущей Ксении Собчак. Звёзды затронули тему убийств.

Доктор рассказал о своём друге, который попал в тюрьму за двойное убийство. При этом он всё равно считает его своим лучшим другом.

Он хакас, у него такая внешность. Его оскорбили. Ну вот он одного убил, двух не догнал. А на суде сказал: «Да, я убил. И ещё бы убил за такие слова», — поделился телеведущий.

Мясников считает, что человека можно лишить жизни за оскорбления. Сам он не прощает такие вещи.

Затем врач заявил, что даже помог бы другу спрятать тело, если бы его попросили. Он бы не пошёл жаловаться в полицию, потому что у него такое воспитание.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Владимир Соловьёв обвинил в корыстных намерениях критиков врача Александра Мясникова, заявившего, что «кому положено умереть — всё равно умрут» от коронавируса. По мнению журналиста, общественное недовольство подогревается финансовыми вливаниями.