Соловьёв заступился за Мясникова после слов о неизбежности коронавируса

https://static.news.ru/photo/94c76cb8-9aac-11ea-a7aa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Телеведущий Владимир Соловьёв обвинил в корыстных намерениях критиков врача Александра Мясникова, заявившего, что «кому положено умереть — всё равно умрут» от коронавируса. По мнению журналиста, общественное недовольство подогревается финансовыми вливаниями.

Он обратил внимание, что те, кто выражает недовольство, особенно указывают на то, что Мясников является официальным представителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. По мнению телеведущего, таким образом недоброжелатели пытаются очернить методы борьбы с пандемией, выбранные российскими властями.

Ну так они и получают деньги за то, чтобы тебя опорочить. <...> И сказать, что власти ничего не понимают и в стране всё плохо. Это их задача базовая, — объяснил Соловьёв действия критиков Мясникова, слова журналиста приводит РИА Новости.

Он сделал вывод, что всё это — попытка «больно укусить» доктора.

Ранее в интервью Соловьёву, как писал NEWS.ru, Мясников заявил, что рано или поздно переболеют все. Врач призвал россиян не искать в каждом чихе коронавирус, проверять который «никаких анализов не хватит». Он также выразил готовность тоже заразиться инфекцией, так как уверен, что это лучше всякой вакцины.