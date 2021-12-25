Мясников назвал причину низкой смертности от «омикрона»

Низкий уровень смертности от нового «омикрон»-штамма коронавируса в западных странах связан с высоким показателем вакцинации населения. Об этом в своём Telegram-канале написал российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист рассмотрел последние данные по количеству летальных исходов из-за коронавируса среди таких стран, как Франция, Великобритания, США и Израиль, где данный показатель составляет 0,1-0,4%.

Кажется, что «омикрон» правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации, — отметил Мясников.

Врач добавил, что в этих странах число вакцинированных граждан составляет 60–70%. Специалист заключил, что вскоре новый штамм появится и в России, и призвал граждан к активной вакцинации.

Мясников также высказался о вакцине от коронавируса в виде назального спрея, назвав ряд преимуществ этого средства. По словам медика, данная вакцина будет блокировать вирус непосредственно в месте его проникновения — носоглотке.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что испытал на себе назальную вакцину от коронавируса на следующий день после ревакцинации, и заявил, что никаких побочных эффектов от данной процедуры не возникло.