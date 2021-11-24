Путин рассказал об испытании им назальной вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин рассказал, что на следующий день после ревакцинации испытал назальную вакцину от коронавируса без каких бы то ни было побочных эффектов. Он призвал всех россиян проходить своевременную ревакцинацию от коронавируса.

Президент уточнил, что прошёл ревакцинацию через полгода после первичной вакцинации, когда у него снизился уровень защитных антител. Сперва президенту был сделан укол, тогда как испытание назальной вакцины прошло на следующий день после встречи с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым. Он же провёл и испытание назальной вакцины.

Порошок назальной формы. Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счёт три, пшикнул, 15 минут я посидел и всё. На этом закончилось. Никаких ощущений не было. Ничего. Сегодня после этих двух процедур я уже занимался спортом с утра, — заявил президент на совещании с членами правительства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин нормально чувствует себя после ревакцинации, в ходе которой привился «Спутником Лайт». Сделанная ревакцинация стала третьей прививкой, о которой отчитался президент РФ. Полную вакцинацию от COVID-19 Путин прошёл в июне текущего года. Тогда он сделал две прививки отечественным препаратом «Спутник V».