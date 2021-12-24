Доктор Мясников рассказал о пользе назальной вакцины от коронавируса

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, вакцина от коронавируса в форме назального спрея имеет ряд преимуществ. Одно из них — то, что она будет блокировать вирус непосредственно в месте его проникновения — носоглотке, об этом сообщил доктор в своём Telegram-канале.

Скорейшее внедрение интраназальной вакцины от COVID может затормозить быстрое распространение «омикрона». Застопорить его размножение именно в месте проникновения — в носоглотке, — пояснил врач.

По словам Мясникова, чем быстрее данный препарат начнёт применяться массово, тем выше будут шансы справиться с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что на следующий день после ревакцинации он испытал назальную вакцину от коронавируса без каких бы то ни было побочных эффектов.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что никаких побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 не замечено. Клинические исследования данного препарата (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) Минздрав разрешил в середине октября.

Гинцбург также уточнил, что разработанная его центром назальная вакцина станет защитой и для тех, кто привился не «Спутником V». По его словам, новый препарат поможет всем вакцинированным любой разрешённой вакциной.