Гинцбург заявил, что у назальной вакцины от COVID-19 нет побочных эффектов

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что никаких побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 не замечено. Клинические исследования данного препарата (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) Минздрав разрешил в середине октября, сообщает РИА Новости.

У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили, — подчеркнул Гинцбург.

По его словам, вопрос об использовании назальной вакцины, разработанной центром им. Гамалеи, вместо прививки рассмотрят по результатам клинических исследований. Пока однозначного ответа на него нет.

Учёный добавил, что прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще одного раза в полгода. Возможно, что и реже, однако данный вопрос также предстоит изучить.

Ранее стало известно, что возможность ревакцинации новой, назальной формой вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, оценил Александр Гинцбург. По словам специалиста, она сможет в будущем применяться для ревакцинации совместно со «Спутником Лайт». Подтверждение такой возможности является одной из задач того клинического исследования, которое проводится с вакциной, отметил он.