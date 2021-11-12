Гинцбург рассказал о ревакцинации назальной вакциной от COVID-19

Возможность ревакцинации новой, назальной формой вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, оценил директор центра Александр Гинцбург, сообщает ТАСС. По словам специалиста, она сможет в будущем применяться для ревакцинации совместно со «Спутником Лайт».

Безусловно. Подтвердить это — одна из задач того клинического исследования, которое будет проводиться с вакциной, — сказал Гинцбург.

В октябре центр имени Н. Ф. Гамалеи получил от Министерства здравоохранения России разрешение на проведение второй фазы клинических исследований этого вида вакцины от коронавируса. Как сообщил Гинцбург, новая вакцина не является полной альтернативой обычной прививки, а станет только дополнением к ней, которое способно обеспечить ещё один барьер на пути инфекции.

Ранее стало известно, что признание российской вакцины против коронавируса «Спутник V» европейским регулятором ЕМА может случиться в ближайшее время, если до этого момента её одобрит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).