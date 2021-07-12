В центре Гамалеи назвали возможные сроки одобрения «Спутника V» в ЕС

Одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» европейским регулятором ЕМА может случиться в ближайшее время, если до этого момента её одобрит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). С таким прогнозом выступил научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщают «Известия».

Если ВОЗ до конца этого года одобрит «Спутник V», то вскоре отреагирует и европейский регулятор — ЕМА. Существующие пока что задержки с одобрением российского препарата могут быть связаны с различными стандартами в производстве, — подчеркнул он.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве в начале октября сообщил, что барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ устранены, и осталось пройти только формальные процедуры. Спустя некоторое время глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о том, что фонд ждёт одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев.

Кроме того, вопрос сертификации «Спутника V» находится на рассмотрении и в Европейском медицинском агентстве. При этом представителем ЕМА Фергюсом Свини было озвучено, что по состоянию на октябрь нет возможности огласить возможный график одобрения российской вакцины, однако работа продолжается. Как сообщали западные СМИ, ЕМА скорее всего рассмотрит возможность признания препарата в первом квартале 2022 года.

Научный сотрудник НИЦ подчеркнул, то ВОЗ оценивает, насколько процесс производства вакцины соответствует «надлежащей производственной практике». По его данным, у большинства иностранных организаций нет претензий к качеству «Спутника V».

Вакцины сейчас производятся по так называемой надлежащей производственной практике (GMP, Good Manufacturing Practice). Представители ВОЗ, к примеру, в настоящий момент смотрят, насколько соблюдаются эти требования на нашем производстве, и делают соответствующие замечания. Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать, — отметил Альтштейн.

На данный момент «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет более 50% населения Земли. Эффективность вакцины находится на уровне 97,6% согласно результатов анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы совместно с Роспотребнадзором работают над легализацией иностранных вакцин от коронавируса. Это связано с тем, что в стране имеется значительное количество человек, вакцинированных иностранными препаратами, часть из них — студенты.