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В Госдуме рассказали о работе над легализацией иностранных вакцин от COVID

20:33, 11 ноября 2021
В Госдуме рассказали о работе над легализацией иностранных вакцин от COVID Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
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Депутаты Госдумы совместно с Роспотребнадзором работают над легализацией иностранных вакцин от коронавируса. Об этом Daily Storm рассказал замглавы думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. По его словам, в России много людей, которые получили прививки зарубежных разработчиков, например иностранные студенты.

Теперь их надо как-то легализовать — соответственно, работаем. И комитет работает, и Роспотребнадзор. Будет соответствующий приказ. Следите, мы обязательно объявим, — сообщил Башанкаев.

В свою очередь первый замглавы комитета Федот Тумусов рассказал, что выступает за скорейшее взаимное признание вакцин в разных странах.

Я сторонник того, чтобы быстрее эту процедуру пройти — взаимно признать и у нас иностранные вакцины, и, например, в Евросоюзе наши, — резюмировал он.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов предложил разрешить в стране все одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины от коронавируса. По его словам, не нужно ждать встречных предложений от Запада.

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