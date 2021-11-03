Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID

Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов предложил разрешить в РФ все одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины от коронавируса. По его словам, не нужно ждать встречных предложений от Запада, пишет РИА Новости.

Правительство готово признать иностранные вакцины, но только на, как говорят дипломаты, условиях «взаимности». Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип, — сказал он.

Он добавил что «все прививки от COVID-19, получившие одобрение ВОЗ, должны быть разрешены к ввозу и использованию в России». По его словам, сейчас важно подавить ситуацию с коронавирусом, а «считаться» лучше «потом, когда эта зараза отступит».

Ранее генеральный директор Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини заявил, что граждане, привитые от коронавируса вакцинами, которые не признаны фармрегулятором Италии, смогут пройти ревакцинацию в стране.