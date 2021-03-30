Мясников назвал популярное жаропонижающее, которое нельзя детям

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал популярное у россиян жаропонижающее, которое нельзя давать маленьким детям. По его словам обычный аспирин может в редких случаях дать осложнение.

В частности, препарат влияет на печень и может привести к синдрому Рея — острой печёночной недостаточности. Это состояние угрожает жизни, так как быстро прогрессирует.

Обычно такой синдром развивается у детей и подростков в возрасте от четырёх до 12 лет на фоне лечения вирусной лихорадки, причиной которой становятся грипп, корь или ветрянка, препаратами, содержащими ацетилсалициловую кислоту.

Мясников посоветовал при температуре выше 39 градусов давать детям парацетамол. Об этом он сказал в своей передаче на телеканале «Россия 1».

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