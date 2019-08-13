https://static.news.ru/photo/1c871874-bdea-11e9-9b7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Американские учёные выяснили, что кетодиета и другие наборы пищи с маленьким содержанием углеводов замедляют развитие многих видов рака и уменьшают вероятность появления болезни.

Теперь мы можем не только напрямую уничтожать раковые клетки, но и замедлять их рост, понижая общий уровень глюкозы в организме, — цитирует Джея Кима из университета Техаса журнал Cell Reports .

Молекулярные биологи отмечают, что особенностью кетодиеты является то, что основную часть калорий в ней составляют не углеводы, а жиры и белки. Такая замена заставляет мозг и другие органы тела использовать не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны в качестве главного источника энергии.

Известно, что многие виды опухолевых клеток используют глюкозу в качестве сигнала для роста и основного источника пропитания. Поэтому Ким и его коллеги решили, что кетодиета, уменьшающая доступность сахаров в организме, способна подавлять рост некоторых типов новообразований.

Учёные испробовали кетодиету на мышах и выяснили, что она хоть и не уничтожает опухоль, но мешает ей расти дальше, что говорит об уязвимости многих видов рака к глюкозному голоданию.

Ранее News.ru писал, что специалисты Института онкологии Дана — Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний. В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3. Причём мутация была выявлена и у тех, кому диагностировали онкологию, и у здоровых членов семейства.

Гипотезу о том, что изменения в гене могут вызывать предрасположенность к раку, специалисты проверили на рыбах данио. Результаты экспериментов подтвердили предположения учёных — мутация RABL3 значительно повышает рост раковых клеток. Кроме того, она ускоряет движение белка KRAS, связанного с развитием рака поджелудочной железы, и помогает ему проникать в клетки.