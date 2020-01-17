https://static.news.ru/photo/382965fa-39eb-11ea-a106-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения дало рекомендации для тех, кто хочет принять участие в крещенских купаниях.

По словам замглавы ведомства Олега Салагая, перед спуском в воду следует отказаться от употребления алкоголя и табака, а также от плотного приёма пищи.

Категорически запрещается принимать алкоголь перед купанием. Это связано далеко не только с общими вопросами культуры и отношения к самому купанию, но прежде всего с необходимостью защиты здоровья. Ни до, ни после купания не следует курить, — подчеркнул он.

Салагай отметил, что купаться необходимо только в специально оборудованных для этого местах. Людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом, а те, кто чувствует недомогание, должны воздержаться от купания.

Перед тем как опуститься в воду, можно немного разогреться, сделав лёгкую разминку. Напоминаю, алкоголь не разогревает. В проруби долго находиться нельзя, особенно неподготовленному человеку, — пояснил замглавы Минздрава.

Он добавил, что после купания нужно хорошо вытереться, надеть тёплую одежду и выпить горячий чай, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель главного внештатного специалиста Москвы по скорой медицинской помощи Алексей Безымянный предупредил, что крещенские купания в тёплую для зимы погоду могут быть опасны для организма.