Министерство здравоохранения дало рекомендации для тех, кто хочет принять участие в крещенских купаниях.
По словам замглавы ведомства Олега Салагая, перед спуском в воду следует отказаться от употребления алкоголя и табака, а также от плотного приёма пищи.
Категорически запрещается принимать алкоголь перед купанием. Это связано далеко не только с общими вопросами культуры и отношения к самому купанию, но прежде всего с необходимостью защиты здоровья. Ни до, ни после купания не следует курить, — подчеркнул он.
Салагай отметил, что купаться необходимо только в специально оборудованных для этого местах. Людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом, а те, кто чувствует недомогание, должны воздержаться от купания.
Перед тем как опуститься в воду, можно немного разогреться, сделав лёгкую разминку. Напоминаю, алкоголь не разогревает. В проруби долго находиться нельзя, особенно неподготовленному человеку, — пояснил замглавы Минздрава.
Он добавил, что после купания нужно хорошо вытереться, надеть тёплую одежду и выпить горячий чай,
Как писал NEWS.ru, ранее заместитель главного внештатного специалиста Москвы по скорой медицинской помощи Алексей Безымянный предупредил, что крещенские купания в тёплую для зимы погоду могут быть опасны для организма.
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