Минздрав разработал единые алгоритмы по лечению коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/a318aa0a-0d4f-11eb-903a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разработанные Минздравом единые алгоритмы для диагностики и лечения коронавируса в зависимости от состояния больных доведены до всех медицинских учреждений. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

В то же время нельзя забывать, что каждый человек уникален. Поэтому лечение в каждом конкретном случае назначает врач, обладающий всей полнотой информации о пациенте, — говорится в сообщении.

В документе указана информация по методам диагностики и критериям определения степени тяжести заболевания. Там прописаны различные схемы терапии в зависимости от состояния пациента.

Три схемы лечения на основе противовирусных препаратов рекомендованы при лёгком течении коронавируса, четыре схемы на основе противовирусных препаратов и препаратов упреждающей противовоспалительной терапии — при состоянии пациентов средней тяжести, а также семь схем с препаратами для купирования цитокинового шторма и противовирусными препаратами при тяжёлом течении заболевания.

В пресс-службе Минздрава подчеркнули, что препараты для лечения коронавируса и его осложнений есть во всех регионах России.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что российская инфекционная служба была не полностью готова к эпидемии коронавируса. Об этом он рассказал во время онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, последствия, решения».

Мурашко подчеркнул что россияне могут избежать второй волны коронавируса, если будут соблюдать действующие противоэпидемические меры. Он призвал граждан не ждать ситуации, когда будут введены более жёсткие меры, нацеленные на борьбу с коронавирусом.

NEWS.ru писал, что за прошедшую неделю в мире был выявлен рекордный прирост заражения COVID-19. Число новых случаев выросло более чем на 2,2 млн.