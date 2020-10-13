За неделю в мире выявили рекордный прирост заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6e6209d4-0d1b-11eb-9b09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

В течение прошедшей недели в мире число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выросло более чем на 2,2 млн. Данный показатель является рекордным за семидневку за весь период пандемии. Об этом 13 октября сообщили представители Всемирной организации здравоохранения.

Данные о более чем 2,2 млн новых случаев заболевания и 39 тысячах смертей пациентов с коронавирусом поступили из шести регионов ВОЗ. Подчёркивается, что по сведениям на 11 октября, в мире COVID-19 заразился 37 109 851 человек, 1 070 355 пациентов скончались.

Тяжелее всего ситуация складывается на территории Южной и Северной Америки. Там за неделю заразились более 804 тысяч человек, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 17,79 млн. жителей. Общее число летальных случаев превышает 588 тысяч.

В Юго-Восточной Азии более 575 тысяч человек заболели за неделю (общее число заражённых — свыше 7,9 млн, летальных случаев за неделю зафиксировано более 126 тысяч).

В Европе зафиксирован самый большой рост заболеваемости по сравнению с предыдущими семью днями (34%). Число заразившихся выросло более чем на 694 тысячи — до почти 6,92 млн. За неделю умерли более 6,1 тысячи человек, а общее число умерших превысило 246 тысяч, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 38 029 814.

Число скончавшихся от осложнений течения заболевания в ночь на 13 октября достигло 1 085 092 человек. Лидером по числу заболевших остаются США, там зафиксировано 8 037 789 случаев заражения, скончались 220 011 человек. На втором месте — Индия, где заболели более 7 млн и умерли 109 тысяч человек. Более 5 млн заболели в Бразилии, скончались около 150 тысяч человек.