Число заражённых коронавирусом в мире превысило 38 млн

Общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 38 029 814, свидетельствуют данные портала Worldometer.
Число скончавшихся от осложнений течения заболевания в ночь на 13 октября
Коэффициент смертности на один миллион жителей планеты составляет 139,2. В США на миллион населения скончались 664 человека, в Индии — 79, в Бразилии — 708.
Как писал NEWS.ru ранее, пожилая пациентка скончалась после повторного заражения коронавирусом в Нидерландах. Второй случай заражения произошёл примерно спустя два месяца после первого.
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