Число заражённых коронавирусом в мире превысило 38 млн

https://static.news.ru/photo/6d380144-0cfd-11eb-ac21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency

Общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 38 029 814, свидетельствуют данные портала Worldometer.

Число скончавшихся от осложнений течения заболевания в ночь на 13 октября достигло 1 085 092 человек. Лидером по числу заболевших остаются США, там зафиксировано 8 037 789 случаев заражения, скончались 220 011 человек. На втором месте — Индия, где заболели более семи миллионов и умерли 109 000 человек. Более пяти миллионов заболели в Бразилии, скончались около 150 000 человек.

Коэффициент смертности на один миллион жителей планеты составляет 139,2. В США на миллион населения скончались 664 человека, в Индии — 79, в Бразилии — 708.

Как писал NEWS.ru ранее, пожилая пациентка скончалась после повторного заражения коронавирусом в Нидерландах. Второй случай заражения произошёл примерно спустя два месяца после первого.