Глава Минздрава оценил готовность инфекционных служб России к пандемии

https://static.news.ru/photo/412a4e0a-0d4c-11eb-8c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К эпидемии коронавируса российская инфекционная служба была готова не полностью. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Данное заявление он сделал в рамках научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

Нужно сказать, к сожалению, что модели угроз и ориентация инфекционной службы не полностью соответствовали тому, с чем мы столкнулись, — цитирует министра «Москва 24».

До этого Мурашко рассказал, что россияне смогут избежать второй волны COVID-19, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры. Он призвал всех соблюдать правила предосторожности и не ждать ситуации, когда потребуется вводить более жёсткие меры, нацеленные на борьбу с коронавирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к этому дню в мире коронавирус подтверждён у более чем 37 млн человек. Летальным исходом болезнь закончилась для 1,07 млн человек. За последнюю неделю в мире зарегистрировано 2,2 млн случаев. Больше всего заболевших, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвёртой строчке списка.

Всего в России с начала пандемии скончались 22 966 человек, а заразились 1 326 178. За последние сутки выявлено 13 868 случаев заболевания. Эта цифра тоже является рекордом по суточному приросту. Выздоровели более 1,03 миллиона пациентов.

Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре сообщили, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19.