В Роспотребнадзоре сообщили, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/d208585c-0d49-11eb-845a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Рост числа заражений коронавирусом в России продлится ещё порядка 20 дней, до первой декады ноября. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал этот рост ожидаемым.
Два инкубационных периода — это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение ещё 20 дней ожидаем рост примерно до первой декады ноября, — сообщил РИА Новости Горелов.
Как писал NEWS.ru, ситуация с коронавирусом в России сможет стабилизироваться к концу октября, если будут соблюдены все рекомендации властей. В этом случае уже к концу января заболеваемость будет на уровне июня — августа. Принимая во внимание, что число заболевших коронавирусом сейчас бьёт рекорды, главный врач медицинского центра Евгений Тимаков отметил, что в данной ситуации нужно ориентироваться на загруженность стационаров, так как весной число госпитализаций было выше, чем в осенний период.