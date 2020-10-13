В Роспотребнадзоре сообщили, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19

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Более 120 различных тест-систем на выявление коронавируса и антител к нему зарегистрировано в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 120 всевозможных тест-систем различной направленности — как детекции самого возбудителя антигена, так и детекции непосредственно антител в организме, причём разных антител — и...