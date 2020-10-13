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В Роспотребнадзоре сообщили, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19

14:25, 13 октября 2020 904
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост числа заражений коронавирусом в России продлится ещё порядка 20 дней, до первой декады ноября. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал этот рост ожидаемым.

Два инкубационных периода — это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение ещё 20 дней ожидаем рост примерно до первой декады ноября, — сообщил РИА Новости Горелов.

Как писал NEWS.ru, ситуация с коронавирусом в России сможет стабилизироваться к концу октября, если будут соблюдены все рекомендации властей. В этом случае уже к концу января заболеваемость будет на уровне июня — августа. Принимая во внимание, что число заболевших коронавирусом сейчас бьёт рекорды, главный врач медицинского центра Евгений Тимаков отметил, что в данной ситуации нужно ориентироваться на загруженность стационаров, так как весной число госпитализаций было выше, чем в осенний период.

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