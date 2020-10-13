Врач рассказал, чего ждать от осенней вспышки пандемии

https://static.news.ru/photo/b49b196a-0d41-11eb-975b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того как число заболевших коронавирусом бьёт рекорды, главный врач медицинского центра Евгений Тимаков отметил, что в данной ситуации нужно ориентироваться на загруженность стационаров, так как весной число госпитализаций было выше, чем в осенний период.

Как делать профилактику осложнений, летальных исходов, мы знаем. Если человек обратился вовремя, <...> начато лечение по протоколу, то и исходы будут благоприятные, — пояснил он порталу ОТР.

Тимаков также рассказал о сильных и слабых сторонах сектора медицины и отметил, что на ситуации отражается и усталость врачей и сестёр. По его словам, они более шести месяцев работают «на износ», а исправить ситуацию могли бы новые кадры и вахтовый метод работы, для того чтобы медработники могли отдохнуть.

Главврач также прокомментировал последнее заявление Роспотребнадзора о возможном плато через 10–20 дней. По его мнению, ситуация с коронавирусом в России сможет стабилизироваться к концу октября, если будут соблюдены все рекомендации властей. В этом случае уже к концу января заболеваемость будет на уровне июня — августа.

При этом в штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за минувшие сутки на территории Российской Федерации умерли 244 человека с коронавирусом. Такие данные привёл оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Данный показатель стал рекордным с начала пандемии.

Всего в России с начала пандемии скончались 22 966 человек, а заразились 1 326 178. За последние сутки выявлено 13 868 случаев заболевания. Эта цифра тоже является рекордом по суточному приросту. Выздоровели более 1,03 миллиона пациентов.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что зафиксированный в Нидерландах первый смертельный случай повторного заражения коронавирусной инфекцией на самом деле не первый.