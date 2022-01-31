Минздрав продлил срок годности вакцины «ЭпиВакКорона»

Срок годности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» продлён до 9 и 19 месяцев в зависимости от площадки производства. Такое решение приняли в Министерстве здравоохранения РФ. Об этом ТАСС сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора, который является создателем данного препарата.

В центре «Вектор» пояснили , что решение было принято по результатам изучения стабильности вакцины.

10 декабря 2021 года Минздравом РФ утверждены изменения в инструкции по применению вакцины, и срок годности составляет для вакцины «ЭпиВакКорона», изготовленной на площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора — 10 месяцев, для промплощадок «Вектор-Биальгам» и «Герофарм» — 9 месяцев, — говорится в сообщении.

Также в «Векторе» подчеркнули, что новые данные могут привести к ещё большему увеличению срока годности препарата.

К примеру, срок годности вакцины для профилактики кори составляет два года, оспенной вакцины — два года, гриппозных вакцин — один год, — сообщили разработчики.

При этом продление сроков годности на разное время объясняется тем, что запуск производственных площадок происходил в разное время.

Также был продлён и срок годности вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Для разных производственных площадок он увеличен с шести месяцев до девяти и с двух месяцев до шести.

Ранее стало известно, что Украина намерена утилизировать почти 600 тысяч доз вакцин от коронавируса, которые по разным причинам непригодны для использования. В данном случае речь идёт о препарате AstraZeneca, который страна получила безвозмездно.