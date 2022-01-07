Украина утилизирует порядка 600 тысяч доз вакцин от COVID
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
18:13, 08 января 2022
Фото: Dinendra Haria/Global Look Press
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Украина намерена утилизировать почти 600 тысяч доз вакцин от коронавируса, которые по разным причинам непригодны для использования. В данном случае речь идёт о препарате AstraZeneca, который страна получила безвозмездно, сообщает РБК со ссылкой на Минздрав государства.
По состоянию на 5 января 561 729 доз вакцины AztraZeneca <...> собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по утилизации, — сказали в ведомстве.
Основной причиной является истечение срока годности вакцин. Кроме того, в сентябре Минздрав сообщал об утилизации 34 тысяч доз вакцины Pfizer из-за нарушения холодовой цепи.
Ранее группа учёных из США и Великобритании выяснила вероятную причину тромбозов, которые были зафиксированы после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Она оказалась связана с ответом иммунной системы на действие вакцины. Специалисты подчеркнули, что в вакцине AstraZeneca для переноса генетического материала инфекции в клетки используется аденовирус.