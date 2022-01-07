Украина утилизирует порядка 600 тысяч доз вакцин от COVID

Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

В статье издания WSJ «Страшный момент для Европы» (A Dangerous Moment for Europe) американские журналисты высказывают мысль, что для США гораздо важнее сдержать Россию, чем решить проблемы на Украине. Россия, по мнению журналистов, стремится запугать Запад и навязать своё влияние в Восточной Европе.

Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы, — говорится в статье. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены...