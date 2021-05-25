Медики оценили версию о зевании как признаке инфаркта

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Зевание не может быть отнесено к надёжным предвестникам сосудистых катастроф, оно является только физиологическим автоматизмом, то есть периодической самопроизвольной деятельностью органа или организма без определённой связи с внешними причинами. Об этом в беседе с РБК заявил руководитель службы «СТОП-инсульт», доктор медицинских наук, профессор Евгений Широков.

По словам врача, предвестниками инсульта или инфаркта миокарда являются нарушение артериального давления, сердечная аритмия, гемодинамические расстройства, но не зевание.

Один человек в группе зевает, и люди рядом с ним чаще всего тоже начинают зевать. Это говорит о том, что если бы это был механизм, связанный с индивидуальными нарушениями кровообращения, он не мог бы передаваться другим людям, — пояснил медик.

Он отметил, что природа данного феномена до конца неизвестна. Она связана с раздражением стволовых структур мозга и может возникать как рефлекторно, так и в связи с особенностями питания.

В свою очередь доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Курского медицинского университета Рустем Гайфутдинов также заявил, что зевание не является признаком, определяющим инфаркт или инсульт.

Зевание — неспецифический признак, говорить, что оно определяет инфаркт, не стоит, — сказал он.

Более очевидными признаками болезни Гайфутдинов назвал головную боль, головокружение, слабость, очаговое выпадение функций мозга, ухудшение речи, движения и чувствительности зрения.



Ранее врач-невролог Александр Евдокимов назвал необычный предвестник инфаркта. По его словам, если человек стал чаще зевать, следует немедленно обратиться к врачу.

По данным Росстата, в 2018 году от инфаркта умерли 56,9 тысячи человек.





