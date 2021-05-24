Врач назвал необычный предвестник инфаркта

https://static.news.ru/photo/eb94abc8-1717-11ea-9ea9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/ Global Look Press

Зевота в некоторых случаях может предупреждать об опасных состояниях организма человека. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.

По словам медика, если человек замечает, что стал чаще зевать, следует немедленно обратиться к врачу.

Учёные заметили, что зевание возникает, например, очень часто у людей после инсультов. Также она может предшествовать инфарктам. <...> Сама по себе зевота может быть симптомом какого-то состояния, — пояснил Евдокимов.

Кроме того, в случаях с участившейся зевотой врач рекомендует обратить внимание как на состояние сердечно-сосудистой системы, так и на режим труда и отдыха.

При этом абсолютной нормой считается, если человек зевает, плотно пообедав, после сна или находясь в душном помещении, дополнил специалист.

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