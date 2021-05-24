Медики назвали ранние симптомы образования тромбов

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Список симптомов, сигнализирующих об образовании тромба, опубликовала британская газета Express. В своей публикации издание ссылается на данные специалистов Европейского агентства лекарственных средств.

По информации медицинских специалистов, люди стоит начать беспокоиться о состоянии здоровья, если они наблюдают у себя одышку, боль в груди, длительную и не утихающую боль в животе, отёки конечностей, сильные и продолжительные головные боли, а также помутнение зрения.

При обнаружении подобных симптомов следует незамедлительно обратиться за помощью врачей.

Ранее американские специалисты рассказали, какой «безобидный» симптом может указывать на рак. По словам врачей, следует насторожиться при обнаружении зудящей сыпи на коже. Так, болезненная сыпь фиолетового оттенка на лице или веках — повод для подозрения на необычное заболевание под названием дерматомиозит.