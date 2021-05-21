Врачи рассказали, какой «безобидный» симптом указывает на рак

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Специалисты из американской клиники Майо рассказали, какой «безобидный» симптом может указывать на рак, пишет Lenta.ru.

По словам врачей, следует насторожиться при обнаружении зудящей сыпи на коже. Так, болезненная сыпь фиолетового оттенка на лице или веках — повод для подозрения на необычное заболевание под названием дерматомиозит.

Дерматомиозит у взрослых связан с повышенной вероятностью развития рака, особенно шейки матки, лёгких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта. Дерматомиозит — это необычное воспалительное заболевание, характеризующееся мышечной слабостью и характерной кожной сыпью, — пояснили специалисты.

Врачи уточнили, что при этом заболевании у пациентов также наблюдается прогрессирующая мышечная слабость в области бёдер, плеч и рук, а также боли в спине и запор.

Ранее стало известно, что учёные создали систему искусственного интеллекта, способную с высокой степенью точности оценить риск развития рака лёгких по флюорографическим снимкам.