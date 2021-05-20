Нейросеть научили определять риск развития рака лёгких

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Учёные создали систему искусственного интеллекта, способную с высокой степенью точности оценить риск развития рака лёгких по флюорографическим снимкам. Подробности проекта представлены в научном журнале Radiology.

Для обучения нейросети специалисты Радбудского университета (Нидерланды) подготовили набор из нескольких тысяч изображений лёгких. На снимках было 16 тысяч лёгочных узлов — плотных структур, большая часть которых являлась доброкачественными образованиями, но в 20% случаев — злокачественными опухолями.

Нейросеть смогла определить обе разновидности узлов и научилась с точностью в 82–93% оценивать вероятность развития рака. Прогнозы искусственного интеллекта по достоверности не уступали оценкам 11 признанных экспертов в онкологии. Учёные хотят модернизировать алгоритм, добавив возможность сопоставления снимков, сделанных в разное время. В перспективе систему можно будет использовать в качестве помощника онкологов, пульмонологов и радиологов.

Созданный нами алгоритм поможет радиологам точно оценивать опасность развития злокачественных опухолей в обнаруженных ими лёгочных узлах. Это, в свою очередь, позволит им более качественно проводить последующую диагностику рака и оптимально расходовать на это имеющиеся ресурсы, — отметил один из авторов проекта Киран Венкадеш.

Ранее специалисты организации Cancer Research UK предупредили, что появление шишек или опухших областей в подмышечной впадине или на шее может свидетельствовать о развитии рака лёгких.