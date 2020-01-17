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Приём завтрака в позднее время является небезопасным для организма. К такому выводу пришли учёные. По их словам, смещение первого приёма пищи на несколько часов позже обычного времени приводит к ухудшению метаболизма и ожирению.

Исследователи установили, что завтрак на три часа позже обычного ведёт к увеличению индекса массы тела на 1,3 пункта, по сравнению с теми, кто сохраняет привычный график. В конечном итоге подобного рода привычка провоцирует появление избыточного жира вокруг талии.

Всё дело в том, что человеческий организм не может справиться со сменой циркадных ритмов. Клетки запрограммированы расщеплять пищу через определённые отрезки времени. Если привычной график смещается, то они не успевают перестроиться и начинают накапливать жир, сообщает сайт «МедикФорум».

Ранее NEWS.ru писал, каким должен быть идеальный завтрак. По словам австралийского диетолога Сьюзи Барелл, идеальной утренней едой являются тосты с яичницей, овощами и беконом.