Ключом к долголетию признали любимое утреннее блюдо россиян

https://static.news.ru/photo/d10ad556-92be-11eb-b08b-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/Global Look Press

Эксперты рассказали, какое любимое утреннее блюдо россиян оказалось тем самым ключом к долголетию. По их словам, им является обычная каша. Благодаря своему интенсивному вкусу и насыщенной консистенции, она является одним из самых любимых и сытных блюд на завтрак, пишет Live Strong.

При этом, как отмечают специалисты, пользу здоровью приносят каши из разных злаков — пшеницы, гречки, риса, овсянки, кукурузы и ячменя. Практически в каждой из из них содержится большое количество клетчатки, магния, цинка, железа, фосфора и других полезных элементов. Тем не менее польза будет лишь в том случае, если регулярно есть это блюдо.

К примеру, каша помогает нормализовать уровень сахара в крови, если её не подслащивать. Настоящая каша готовится из цельных злаков молока или воды. Благодаря большому количеству клетчатки уровень глюкозы в крови сохраняется в пределах нормы.

Кроме того, эксперты подчёркивают , что в цельной пшенице содержатся вещества — полифенолы, которые положительно влияют на кишечник. Из-за этого в организме подавляются воспалительные процессы. Ну и к тому же здоровая работа ЖКТ помогает также избавиться от лишнего веса, так как способствует очищению организма от вредных веществ.

Также каши помогают бороться с хроническими заболеваниями, за счёт чего прибавляет годы жизни. Так, употребление двух-трёх порций цельного зерна в день может значительно снизить риск развития диабета, рака и сердечно-сосудистых проблем. Овёс, рожь, пшеница и ячмень — отличный выбор, отмечают специалисты.

Ранее NEWS.ru писал, что салат из свежих овощей без заправки, натуральный йогурт со свежими ягодами, сэндвич из цельнозернового хлеба с рыбой на гриле и запечёнными овощами могут стать полезной альтернативой классическому фаст-фуду. Об этом заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.