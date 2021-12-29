Израиль одобрил четвёртую дозу вакцины против коронавируса

Правительство Израиля официально одобрило четвёртую дозу вакцины против COVID-19 для наиболее подверженных заражению вирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Израиля Нахман Аш, передаёт The Associated Press.

По словам министра, приоритет будет отдаваться гражданам со слабой иммунной системой. Нахман Аш добавил, что данное решение — шаг вперёд в борьбе со стремительно распространяющимся по всему миру «омикрон»-штаммом.

Одобрение четвёртой дозы в рамках общей вакцинации сможет произойти только тогда, когда специалисты смогут получить достаточное количество данных привитых людей с ослабленным иммунитетом. Процесс ревакцинации четвёртой дозой уже начался на этой неделе в медицинском центре Шиба, где вакцину получили около 150 медицинских работников.

Мы будем ежедневно отслеживать данные, чтобы понять, нужно ли нам распространять эту практику для остальной части населения, — сказал Аш.

По данным Министерства здравоохранения страны, около двух третей населения Израиля, насчитывающего 9,2 млн человек, были вакцинированы хотя бы единожды, а 4,2 млн граждан получили все три дозы.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что в истории человечества не было более заразной инфекции, чем «омикрон»-штамм коронавируса. По его мнению, пандемия COVID идёт на подъём и расслабляться ещё рано. Он отметил способность штамма «обходить» защиту организма после прививки.