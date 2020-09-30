Итальянский геронтолог дала советы людям старше 75 лет

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Люди, которые хотят прожить долго, должны соблюдать ряд рекомендаций относительно питания, физической и умственной активности, рассказала глава отделения умственных расстройств и болезни Альцгеймера миланского гериатрического института Камилло Гольджи доктор Сильвия Витали.

Единственным рабочим инструментом для предотвращения проблем с сердечно-сосудистой системой и умственной деятельностью, доказавшим свою эффективность, по словам гериатра, является физическая активность, передаёт РИА Новости.

Кроме того, особенно начиная с 75 лет важно уделить внимание стимуляции умственной деятельности. Для этого существуют упражнения, направленные на развитие внимания и способностей к распознаванию внешних стимулов. В том числе для этих целей разработаны специальные мобильные приложения. Такие занятия необходимы для улучшения разделения внимания, способности удерживать в уме несколько вещей и «развития рабочей памяти».

Если мне нужно сделать звонок, я должна помнить номер телефона, — привела Витали конкретный пример.

Она отметила также, что хороший результат даёт и переключение пенсионеров на какой-то более интересный для них вид деятельности.

Третьим ключом к здоровому долголетию гериатр назвала умеренность в еде. Блюда должны быть сбалансированы по своему составу, содержать достаточное количество белка, а есть людям старшего возраста следует небольшими порциями. Витали упомянула и средиземноморскую диету.

Паста, оливковое масло и помидоры в итальянской кулинарной истории не были в избытке, а потому потреблялись в скромных объёмах. С другой стороны, не было и вредных жирных продуктов, — сказала медик.

Признаком сдержанности в еде гериатр предложила считать способность встать из-за стола, когда «в животе осталось чуть-чуть места».

Как писал NEWS.ru ранее, в России доля лиц старше трудоспособного возраста, которые имеют заболевания, патологические состояния и при этом находятся под диспансерным наблюдением, выросла с 53% в 2018 году до 59% в 2019-м. Речь идёт о женщинах старше 54 лет и мужчинах старше 59 лет. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.