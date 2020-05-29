Инфекционист объяснил, в каких случаях можно ходить без маски

https://static.news.ru/photo/5c3caea8-a191-11ea-a227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинскую маску можно не носить в тех местах, где есть возможность соблюдать социальную дистанцию. Об этом заявил доктор-медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Безусловно, там, где есть возможность, там, где люди так или иначе могут соблюдать социальную дистанцию, в некоторых случаях, безусловно, маски можно не носить, — сказал Малышев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», передаёт РИА Новости.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посоветовал россиянам надевать маски и перчатки, когда они выходят из своей квартиры. По его словам, вирус можно подхватить в подъезде, поскольку он стал самым «забытым» местом с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий. Онищенко напомнил, что в подъезды плохо проникает солнечный свет, поэтому вирус может сохраняться в помещении дольше.

NEWS.ru писал, что медицинские маски не могут вызывать аллергию, если их правильно носить. Важно выбирать продукцию из гипоаллергеннного материала. Об этом заявила врач-дерматолог.