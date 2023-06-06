Хирург рассказал, как спасти от смерти отравившегося суррогатным алкоголем Хирург Умнов порекомендовал отравившемся алкоголем пить больше воды и лежать на боку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирург Александр Умнов рассказал NEWS.ru, что отравившемуся суррогатным алкоголем человеку в первую очередь нужно вызвать скорую помощь, а пока врачи находятся в пути, необходимо вызвать у пострадавшего рвоту. После этого он должен выпить как можно больше воды, не менее двух-трех литров.

При отравлении немедленно вызывайте скорую помощь. До ее появления постарайтесь вызвать у пострадавшего рвоту. После чего он должен выпить два-три литра воды, не меньше, — сказал врач.

Он подчеркнул, что пострадавшего ни в коем случае нельзя укладывать на живот или спину, исключительно на бок, чтобы неожиданно возникающая рвота выходила наружу, а не попала в дыхательные пути, иначе есть риск летального исхода

Ранее Умнов рассказал, что первые признаки отравления суррогатным алкоголем появляются через четыре-восемь часов после употребления спиртного. По словам хирурга, спустя двое-трое суток после интоксикации возникают симптомы острой почечной недостаточности.

6 июня был выявлен первый в Чувашии случай отравления суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр». Пострадавшему из города Алатырь оказывается вся необходимая медпомощь. Кроме того, властями приняты все меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.

По последним данным, предоставленным 6 июня, после употребления спиртного напитка скончались 28 человек — семь в Самарской области, 18 в Ульяновской области, двое в Нижегородской области, еще один человек — в Удмуртии.