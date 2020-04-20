Здоровье

Глава Минздрава назвал «полувоенной» борьбу с коронавирусом в РФ

17:45, 20 апреля 2020 192
Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что борьба с распространением коронавируса в России идёт по «полувоенному сценарию».

По словам главы Минздрава, большинство регионов обеспечило 50-процентную готовность к борьбе с коронавирусом — требуемый минимум на сегодняшний день. Первую контрольную точку 3 апреля прошли все субъекты РФ — поначалу местные власти показали «идеалистическую картину», отметил Мурашко.

Фактически всё, что сегодня происходит, происходит по такому, я бы сказал, полувоенному сценарию, именно развёртывание сети, — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, «время покажет» готовность каждого региона к эпидемии COVID-19.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что большинство субъектов отстаёт от Москвы на две-три недели по темпам распространения коронавируса. В столице и Московской области — около трёх четвертей всех российских пациентов с COVID-19, писал NEWS.ru.

Число заболевших в стране превысило 47 тысяч человек.

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