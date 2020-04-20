Москва опередила регионы на 2–3 недели по развитию эпидемии коронавируса

Развитие эпидемии коронавируса в Москве и Подмосковье на две-три недели опередило ситуацию в большинстве регионов России, заявила вице-премьере Татьяна Голикова.
Чиновница уточнила, что суточный прирост заболевших в Московском регионе достиг 12%.
Мы оцениваем ситуацию по России без Москвы и Московской области очень пристально, поскольку другие регионы страны отстают от Москвы и области по темпам роста и развития заболевания в среднем на 2–3 недели, — цитирует Голикову ТАСС.
По информации Роспотребнадзора, число заболевших в столице достигло 26,3 тысячи человек, в Подмосковье зарегистрировали более 5,2 тысячи пациентов с COVID-19. На третьем месте по количеству заражённых оказался Санкт-Петербург с 1,85 тысячи человек.
Как писал NEWS.ru, число заболевших в России превысило 47 тысяч человек, увеличившись на 4,2 тысячи пациентов за минувшие сутки. По словам президента Владимира Путина, страна ещё не достигла пика эпидемии.
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