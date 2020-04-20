Путин: пик заболеваемости COVID-19 ещё впереди

https://static.news.ru/photo/7fe126c6-82fc-11ea-82f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России ещё не достигла пика. Глава государства призвал «сделать всё», чтобы замедлить рост заболеваемости.

Путин провёл в Ново-Огарёво совещание с медиками и эпидемиологами, на котором анонсировал появление новых койко-мест в больницах всех регионов к началу следующей недели.

Выводы подтверждают, что нам в целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить её распространение. Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать, — цитирует президента ТАСС.

По его словам, система здравоохранения России должна сделать всё, «чтобы сгладить пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений».

Как писал NEWS.ru, число заболевших в России превысило 47 тысяч человек, увеличившись на 4,2 тысячи пациентов за минувшие сутки. Темп роста замедлился впервые с 10 апреля.