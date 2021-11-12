Гинцбург рассказал, как введение QR-кодов повлияет на ситуацию с COVID-19

Введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах окажет положительное влияние на уровень вакцинации от коронвируса и отрицательное на уровень заражения COVID-19. Такое мнение высказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА Новости.

Положительно на уровень вакцинации, отрицательно — на уровень заболеваемости, — сказал учёный, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта об введении контроля QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте и общественных местах. Предлагаемые меры связаны со сложной ситуацией с COVID-19 и будут действовать до 1 июня 2022 года, уточняется на сайте правительства.

Решение об использовании QR-кодов и объектах, где они потребуются, будут самостоятельно принимать власти каждого региона. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт.