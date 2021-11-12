Голикова назвала сроки переходного периода до введения QR-кодов

В России установили переходный период для вакцинации от коронавируса. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, россияне должны сделать прививку до 1 февраля. До этой даты они могут воспользоваться результатом ПЦР-теста либо справкой о медотводе, передаёт РИА Новости.

Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объёме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года, — сказала Голикова.

Предполагается, что после 1 февраля граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, рестораны и магазины, где торгуют непродовольственными товарами, только после предъявления QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего медицинский отвод от вакцинации.

QR-коды не потребуются в аптеках и магазинах, торгующих продуктами и товарами первой необходимости.

Пассажирам железнодорожного и авиатранспорта также потребуется предъявлять QR-код о прививке.

Ранее сообщалось, что меры о QR-кодах из-за коронавируса не затронут детей и подростков.