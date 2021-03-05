Эндокринолог рассказала, как дёшево восполнить дефицит омеги-3

https://static.news.ru/photo/e6a991e8-7e4d-11eb-8e16-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, как восполнить дефицит омеги-3, не прибегая к дорогостоящим препаратам. Медик отметила, что иногда для этого стоит употреблять в пищу продукты из бюджетного ценового сегмента.

Так, по её словам, ценное вещество содержится не только в дорогой красной рыбе, но и в её более «доступных» видах — селёдке и скумбрии. Кроме того, стоит обратить внимание на сардины и анчоусы — они также могут помочь восстановить дефицит этой жирной кислоты.

Жирные кислоты в немалом количестве содержатся в орехах, семенах льна, растительном масле, — добавила Комиссарова. Ролик с рекомендациями появился на видеохостинге YouTube.

К слову, медики нередко отмечают, что дефицит омеги-3 может приводить к проблемам с психикой и внешним видом. Так, у людей с недостатком этого вещества нередко бывает депрессия, они легко раздражаются. Кроме того, у них выпадают волосы и ухудшается кожа. Всё это вкупе приводит к низкой самооценке — человек начинает думать, что он недостаточно красив относительно принятых стандартов современной моды, что усугубляется депрессией, которая в свою очередь сопровождается агрессией по отношению к другим, а за этим приходит чувство вино, свойственное для этого психического заболевания.

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