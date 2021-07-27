Эксперт предупредил об опасности ранних арбузов

Употребление ранних арбузов может привести к пищевой аллергии и даже отравлению. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Эксперт отмечает, что время, когда существует самый высокий риск купить плохой арбуз, это конец июля — начало августа. Такие арбузы, вероятнее всего, были выращены на химических удобрениях. Даже если арбуз вдруг оказался тепличным, то его минус в том, что он не дозрел и не успел ещё накопить витаминов.

Нужно понимать, что чем позже мы берём арбуз, тем лучше. То есть примерно вторая половина августа и сентябрь — это то время, когда арбузы действительно вызревают у нас в России без различных химикатов и пестицидов, — заявил Арзамасцев.

Он также добавил, что по внешнему виду определить количество химикатов и способ выращивания ягоды практически невозможно. В любом случае, по словам диетолога, нужно смотреть на естественную зрелость: жёлтое пятно и сухой хвостик.

Ранее диетолог Светлана Кругликова рассказала, что арбузы нельзя есть в неограниченных количествах. Кроме того, некоторым людям они и вовсе противопоказаны.