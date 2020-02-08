https://static.news.ru/photo/a6316cd4-4a0b-11ea-9208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB

Специалист по чаю и кофе Елизавета Тихонова рассказала, что никакой токсичности в бодрящем напитке нет, но детям его лучше не пить из-за возможного влияния кофеина на некоторые процессы развития организма.

Остальным же эксперт посоветовала добавлять в кофе молоко и сахар, что вызовет больший прилив энергии. Кроме того, если вместе с напитком есть яблоко, то витамин С, содержащийся во фрукте, усвоится лучше, так как в обжаренных кофейных зёрнах остаются витамины группы В, служащие своеобразными проводниками аскорбиновой кислоты, передаёт Радио Sputnik.

Из кофе вы не получаете калорий, только кофеин, то есть активизируется работа вашего организма, дополнительную энергию вы не получаете, - резюмировала Тихонова.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные разработали математическую формулу, позволяющую приготовить «идеальный кофе». Они пытались сократить расход кофейных зёрен и оптимизировать процесс варки напитка, чтобы добиться повторяемости его вкуса.