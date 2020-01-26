Учёные разработали математическую формулу, позволяющую приготовить «идеальный кофе». Они пытались сократить расход кофейных зёрен и оптимизировать процесс варки напитка, чтобы добиться повторяемости его вкуса.
Исследование было опубликовано в журнале Matter.
Стандарты кофейной индустрии в США предполагают, что объём напитка должен составлять от 25 до 35 миллилитров. Во время готовки вода в течение 20–30 секунд подаётся в бар при температуре 92–95 градусов.
Если использовать 15 грамм зёрен вместо 20 и перемолоть их более грубо, то у вас получится превосходный напиток. Варка же может занять не 25, а 7–14 секунд. При этом зёрна дадут больше аромата, что сохранит кофе крепким и уберёт горечь, — говорит один из авторов исследования Кристофер Хендон.
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