https://static.news.ru/photo/70601c44-400c-11ea-b426-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hannah Wei/unsplash.com

Учёные разработали математическую формулу, позволяющую приготовить «идеальный кофе». Они пытались сократить расход кофейных зёрен и оптимизировать процесс варки напитка, чтобы добиться повторяемости его вкуса.

Исследование было опубликовано в журнале Matter.

Стандарты кофейной индустрии в США предполагают, что объём напитка должен составлять от 25 до 35 миллилитров. Во время готовки вода в течение 20–30 секунд подаётся в бар при температуре 92–95 градусов.

Если использовать 15 грамм зёрен вместо 20 и перемолоть их более грубо, то у вас получится превосходный напиток. Варка же может занять не 25, а 7–14 секунд. При этом зёрна дадут больше аромата, что сохранит кофе крепким и уберёт горечь, — говорит один из авторов исследования Кристофер Хендон.

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